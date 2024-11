Polizeirapport

Rentner in Siders VS getötet, Frau schwer verletzt – Polizei nimmt 59-Jährigen fest

Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntag in Siders VS getötet worden. Seine 77-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 59-Jährigen fest. Dies teilte die Walliser Kantonspolizei am Montag mit.

Das Delikt habe sich im familiären Umfeld ereignet. Die Opfer und der mutmassliche Täter seien Schweizer. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang seien im Gang, heisst es in der Mitteilung weiter. Es stehe bereits fest, dass es sich bei der Tatwaffe nicht um eine Schusswaffe handle. Bis auf Weiteres will die Polizei keine weiteren Auskünfte erteilen. (dab/sda)