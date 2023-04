Polizeirapport

Auseinandersetzung in Kerzers eskaliert: ein Mann (31) tot, einer (44) schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Kerzers FR ist am Mittwochnachmittag ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Ein dritter Beteiligter wurde mit leichten Verletzungen am Tatort festgenommen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Die Polizei war kurz nach 15.00 Uhr wegen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen angefordert worden. Vor Ort sei ein tödlich verletzter 31-jähriger Mann festgestellt worden.

Ein 44-jähriger Mann sei schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden: Ein dritter Beteiligter im Alter von 28 Jahren sei noch am Tatort festgenommen worden, schreibt die Polizei. Er habe nur leichte Verletzungen aufgewiesen.

Die Umstände der Tat seien noch nicht geklärt. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass die Verletzungen durch eine Stichwaffe verursacht worden seien.

Gemäss der Mitteilung wurde eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, eventuell Mord, schwerer Körperverletzung und Raufhandel eingeleitet. Der 44-jährige Schwerverletzte sowie der 28-jährige Leichtverletzte seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesetzt worden.

Ein Care-Team sei vor Ort angefordert worden, um sich um die zum Zeitpunkt des Geschehens anwesenden Dritten zu kümmern. Nähere Informationen wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht abgeben. (sda)