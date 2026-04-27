Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Polizeirapport

Herisau AR: Brand neben Gleisen legt Zugstrecke lahm

In Herisau ist am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die Bahnstrecke Herisau-Waldstatt der Appenzeller Bahnen blieb während der Löscharbeiten rund drei Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Montag mitteilte.

Verletzt worden sei niemand. Die drei Bewohner hätten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie begeben können. Auch eine Katze sei unverletzt gerettet worden.

Die Feuerwehr brachte den Brand im Erlenbachquartier rasch unter Kontrolle und verhinderte laut Polizei ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar. Die Gemeinde Herisau habe für die Betroffenen vorübergehende Unterkünfte organisiert.

Die Brandursache werde durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei abgeklärt. (nil/sda)