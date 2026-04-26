Innerrhoder Landsgemeinde wählt Pius Federer zum neuen Landammann

Die Innerrhoder Stimmberechtigten haben an der Landsgemeinde in Appenzell am Sonntag Pius Federer zum neuen Landammann gewählt. Der parteilose Unternehmer aus Oberegg folgt auf Roland Dähler. Von ihm übernimmt er das Volkswirtschaftsdepartement.

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Der 55-jährige Pius Federer war der einzige Kandidat, der bereits im Vorfeld zur Landsgemeinde seine Kandidatur für die Nachfolge von Roland Dähler (parteilos) bekannt gegeben hatte. An der Landsgemeinde selbst wurden spontan zwei weitere Kandierende aus dem Ring gerufen und galten damit ebenfalls als vorgeschlagen: Kathrin Birrer, Präsidentin des Innerrhoder Grossen Rates (Parlament) sowie Grossrat Bruno Huber.

Pius Federer. bild: kgvai

Sowohl auf Kathrin Birrer als auch auf Bruno Huber entfielen ein paar Stimmen. Letztlich aber setze sich Pius Federer deutlich durch.

Vom bisherigen Landammann Roland Dähler, welcher der Regierung ab 2019 angehört hatte, wird Federer das Volkswirtschaftsdepartement übernehmen. Er gehört dem einflussreichen Kantonalen Gewerbeverband Appenzell Innerrhoden (KGVAI) an und ist von diesem auch offiziell nominiert worden. Mit Pius Federer ist die Innerrhoder Exklave Oberegg erstmals seit mehreren Jahren wieder in der Regierung vertreten.

Alle Bisherigen schaffen Wiederwahl

Für Federer war es der zweite Anlauf, in die Standeskommission gewählt zu werden. Vor einem Jahr unterlag er letztlich knapp gegen Angela Koller (Mitte).

Koller war damit 2025 zur ersten Frau Landammann von Appenzell Innerrhoden gewählt worden. Seither steht sie dem Erziehungsdepartement vor. Am Sonntag ist die 42-Jährige noch vor der Wahl Pius Federers deutlich in ihrem Amt bestätigt worden.

Auch ihre Kolleginnen und Kollegen in der Regierung schafften die Wiederwahl problemlos: Frau Statthalter Monika Rüegg Bless (Arbeitnehmendenvereinigung AVA und Mitte), welche dem Gesundheits- und Sozialdepartement vorsteht, sowie Säckelmeister Ruedi Eberle (SVP, Finanzdepartement) wurden im Amt bestätigt.

Auch Landesfähnrich Jakob Signer (parteilos, Justiz-, Polizei- und Militärdepartement) und Landeshauptmann Stefan Müller (Mitte, Land- und Forstwirtschaftsdepartement) schafften die Wiederwahl. Der letztes Jahr neu in die Regierung gewählte Bauherr Hans Dörig (AVA und parteilos), Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements, wurde ebenfalls mit deutlichem Handmehr wiedergewählt. (sda)