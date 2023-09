Polizeirapport

Geldautomat in Bremgarten bei Bern gesprengt

Die KaPo Bern hat einen Zeugenaufruf erlassen. (Symbolbild) Bild: sda

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Bremgarten BE gesprengt. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist nicht bekannt. Die Kantonspolizei erliess einen Zeugenaufruf.

Sie war gegen 02.35 Uhr alarmiert worden. Im Bereich des Kalchacker-Märit war es zu zwei Explosionen gekommen. Laut Zeugen flüchteten darauf mehrere Personen. Die Patrouillen konnten vor Ort niemanden mehr antreffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei der Täterschaft um drei Männer handeln. Sie suchten mit einem Fahrzeug das Weite. Der Geldautomat an der Freudenreichstrasse wurde vollständig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Geldautomatensprengungen haben in der Schweiz in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Unbekannten schlagen meist mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu. Schweizweit gab es 2022 mehrere Dutzend Fälle. (sda)