Polizeirapport

Velofahrer kommt bei Kollision mit Auto in Prangins VD ums Leben

Ein 28-jähriger Velofahrer aus Frankreich ist am Sonntag in Prangins VD von einem Auto erfasst worden und dabei noch an der Unfallstelle verstorben. Die aus der Region stammende Autofahrerin blieb unverletzt, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Der Zusammenstoss ereignete sich laut der Polizei kurz vor 18 Uhr. Das Auto kam von einer Nebenstrasse und erfasste den in Richtung Pragnins fahrenden Velofahrer. Trotz erster Hilfe am Unfallort verstarb der Mann.

Die Route de Lausanne wurde für die Ermittlungen und den Einsatz für den Verkehr bis um zirka 23 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)