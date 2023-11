Polizeirapport

Älteres Ehepaar tot in Neuenburger Wohnung aufgefunden

Ein älteres Ehepaar ist am Dienstag im Kanton Neuenburg tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie der 90-jährige Mann und seine 80-jährige Frau ums Leben kamen, war zunächst unklar. Die Neuenburger Polizei entdeckte am Tatort jedoch eine Schusswaffe.

Die Neuenburger Notfallzentrale (CNU) sei am Dienstagabend darüber informiert worden, dass ein älteres Ehepaar tot in seiner Wohnung in einer Ortschaft in der Region Littoral aufgefunden worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft Neuenburg am Donnerstag mit. Sie habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände dieser Todesfälle zu ermitteln.

Eine Beteiligung von Dritten schlossen die Ermittlungsbehörden am Donnerstag zunächst aus. Nach den ersten Erkenntnissen «scheinen sich die Vorfälle hinter verschlossenen Türen abgespielt zu haben», hiess es. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen bekannt gegeben. (saw/sda)