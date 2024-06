Polizeirapport

Unfall mit Folgekollision auf der A2 in Muttenz BL

Am Donnerstagmorgen hat eine Kollision eines Sattelschleppers mit einem Personenwagen auf der Autobahn A2 in Muttenz BL für einen Folgeunfall gesorgt. Zwei am Unfall beteiligte Autofahrerinnen wurden zur Kontrolle in ein Spital gefahren, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 07.30 Uhr und hatte einen grösseren Rückstau zur Folge. Der Fahrer des Sattelschleppers habe beim Einbiegen in die rechte Spur in Fahrtrichtung Basel einen Personenwagen übersehen und diesen auf die Überholspur geschleudert, heisst es. Dort sei es zur Folgekollision mit einem weiteren Auto gekommen. (hkl/sda)