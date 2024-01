32-jähriger Fussgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Steffisburg BE

Polizeirapport

Fussgänger stirbt bei Verkehrsunfall in Steffisburg BE

Ein Fussgänger ist in der Nacht auf Samstag in Steffisburg BE bei einem Verkehrsunfall gestorben. Laut Polizeiangaben erfasste ein Auto den Fussgänger kurz vor drei Uhr morgens auf der Thunerstrasse.

Der 32-jährige Mann aus dem Kanton Bern erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Samstag schrieb. Warum es zur Kollision zwischen dem Fussgänger und dem Auto kam, ist demnach noch unklar.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde laut der Polizeimeldung während den Unfall- und Rettungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind die Ermittlungen zum Unfallhergang im Gang. (sda)