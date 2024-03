Polizeirapport

Velofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen in Nussbaumen AG

Ein Velofahrer ist am Freitagmittag in Nussbaumen AG nach dem Zusammenstoss mit einem Lastwagen verstorben. Der 81-Jährige erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Zum Unfall kam es etwa um 12.00 Uhr auf der Hertensteinerstrasse, wie es weiter hiess. Ein 58-jähriger Lastwagenlenker sei in Richtung Zentrum gefahren, als es an der Kreuzung zum Kirchweg zur Kollision gekommen sei.

Für Bergungsarbeiten und polizeiliche Ermittlungen sei die Strasse bis 17.30 Uhr gesperrt gewesen. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eröffnet, hiess es. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)