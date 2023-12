Polizeirapport

Feuerwehr rettet brennendes Holzhaus in Tersnaus GR

Ein mehrheitlich aus Holz gebautes dreistöckiges Haus in Tersnaus GR ist am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich an der Aussenseite über zwei Stockwerke aus. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Ein Hausbewohner hatte kurz nach 05:10 Uhr ein Flackern auf dem Holzbalkon im obersten Stockwerk festgestellt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Als er nachsah, bemerkte er auch auf dem Stock darunter Flammen.

Daraufhin evakuierte der Mann die weiteren drei Hausbewohnenden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und rettete das Holzhaus. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. (yam/sda)