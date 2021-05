Schweiz

Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Kollision zwischen zwei Autos in Oensingen



Bild: kapo so

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Pfingstsonntag in Oensingen SO zwei Personen verletzt worden. Eine Wagenlenkerin hatte ein vortrittsberechtigtes Auto übersehen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Die Frau war gegen 18.45 Uhr auf der Mastenstrasse bei Oensingen unterwegs und wollte die Kestenholzstrasse überqueren. Dabei übersah sie einen vortrittsberechtigten Personenwagen. In der Folge sei es zu einer frontal-seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen, heisst es in der Mitteilung.

Dabei wurden die beiden Insassen des vortrittsberechtigten Autos verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. (sda)

