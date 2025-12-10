Lastwagen fährt in Basler Weihnachtsmarkt und bringt kracht in Stände

Polizeirapport

Lastwagen fährt in Basler Weihnachtsmarkt und kracht in Stände

Die Kapo Basel-Stadt geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Am Mittwoch kam es gegen 10.30 Uhr in der Rheingasse in Basel zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Der Lastwagenfahrer wurde dabei verletzt. Die Gasse wird derzeit von der Adväntsgass bespielt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt geht nicht von einem Vorsatz aus, wie sie auf ihrem Whatsapp-Kanal mitteilte.

Der Fahrer des verunfallten Lastwagens wurde von der Sanität ins Universitätsspital Basel gebracht, wie es heisst. Es seien keine weiteren Personen verletzt worden.

Gemäss ersten Ermittlungen fuhr der Lastwagen via Greifengasse in die Rheingasse. Dabei habe er einen Anhänger eines Marktstandes touchiert und sei in drei weitere Marktstände und in eine Gebäudemauer gerollt, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt weiter mit. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Der Lastwagen musste abtransportiert werden.

Wie die Adväntsgass mitteilte, sind die drei Stände stark beschädigt worden. Die Adväntsgass findet trotzdem wie geplant statt. Die drei betroffenen Anbieterinnen und Anbieter würden aber vorübergehend pausieren. (sda)