In Collognes (Frankreich) kam ein Auto von der Strasse ab, vier Jugendliche starben (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

Schweizer Kennzeichen: Vier Jugendliche bei Unfall in Frankreich getötet

Vier junge Menschen sind am Freitagabend in Collonges in Frankreich bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Das Auto soll in der Schweiz immatrikuliert sein, wie die Staatsanwaltschaft von Bourg-en-Bresse am Samstag mitteilte.

Die zwei jungen Frauen und Männer, deren formelle Identifizierung noch im Gange war, seien sehr jung gewesen. Eine Person könnte minderjährig gewesen sein, sagte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP.

Das Auto sei kurz nach 22.30 Uhr an einem Kreisverkehr in der Gemeinde Collonges im Departement Ain im Grenzgebiet zur Schweiz von der Strasse abgekommen und anschliessend in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde eine Untersuchung eingeleitet. (sda/afp)