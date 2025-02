Bild: kantonspolizei St.Gallen

Polizeirapport

Unbekannte sprengen Geldautomaten auf Raststätte in Sevelen SG

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte kurz nach 01.30 Uhr auf der Autobahn-Raststätte Rheintal bei Sevelen einen Geldautomaten gesprengt. Laut der Kantonspolizei St. Gallen ist es unklar, ob sie Bargeld erbeuteten.

Die Täter flüchteten mit einem zuvor in Chur gestohlenen weissen Fiat Panda auf der Autobahn A13 in Richtung Sargans SG, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Eine Fahndung durch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Landespolizei Fürstentum Lichtenstein und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit konnte das Fluchtfahrzeug kurzzeitig auf der Autobahn sichten.

«Die Täterschaft hielt das Auto auf der Autobahn an und flüchtete über einen Wildschutzzaun in einen angrenzenden Wald», hiess es in der Mitteilung weiter. Dort gelang ihnen trotz zusätzlichem Aufgebot von Drohnen und einem Polizeihund die Flucht.

Der eingesetzte Sprengstoff habe den freistehenden Geldautomaten massiv beschädigt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere zehntausend Franken. (sda/thw)