Polizeirapport

Zwei Jugendliche beim Zünden von Böller in Gossau SG verletzt

Zwei Jugendliche sind am Samstagabend in Gossau SG beim Zünden eines Böllers verletzt worden. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein Spital.

Ein 17-Jähriger hat am Samstagabend kurz vor 22.00 Uhr einen Böller gezündet, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Böller sei noch in seiner Hand detoniert, wobei er leichte Verletzungen an der Hand erlitten habe. Sein 16-jähriger Kollege, der neben ihm stand, habe durch die Detonation einen leichten Gehörschaden erlitten. (sda)