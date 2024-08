Polizeirapport

Maskierter überfällt Schmuckgeschäft in Aarau – Polizei fahndet nach Täter

Am Dienstagmittag überfiel ein Unbekannter ein Schmuckgeschäft in der Aarauer Innenstadt. Trotz intensiver Fahndung gelang dem Täter die Flucht. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Ein maskierter Mann hat am Dienstagmittag ein Schmuckgeschäft in Aarau überfallen. Der Täter bedrohte eine junge Angestellte mit einer Pistole. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Gegen 11.45 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft an der Vorderen Vorstadt. Das Gesicht vermummt und die Kapuze seines Pullovers über den Kopf geschlagen, bedrohte er eine junge Angestellte, welche sich gerade in der Werkstatt befand.

Der Geschäftsführer habe die verschreckte Frau beherzt durch die Hintertüre ins Freie gezerrt und die Türe verschlossen. Der komplett schwarz gekleidete Täter verschwand in der Folge durch den Hauptausgang. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau, der Stadtpolizei Aarau sowie der Regionalpolizei Suret fahndeten intensiv nach dem Täter. Dieser konnte jedoch unerkannt flüchten. Ob und welche Beute er machte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Kriminalpolizei sucht weitere Augenzeugen, die den Unbekannten vor der Tat oder auf der Flucht sahen. Sie können sich unter der Telefonnummer 062 835 80 26 oder per E-Mail an ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch melden.

(mek)