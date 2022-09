Polizeirapport

Kandelaber zerstört, ohne sich um ihn zu kümmern – wer hat was gesehen?

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden machte am Sonntagmorgen einen Fall von nächtlicher Fahrerflucht publik: Der Medienmitteilung zufolge fuhr ein «unbekanntes Fahrzeug» in Steinegg AI von Brülisau herkommend in Richtung Dorfzentrum. Auf der Höhe der Liegenschaft Brülisauerstrasse 9 kollidierte das Fahrzeug mit einem Kandelaber.

Am Sonntagmorgen zeigte sich das Resultat des Unfalls: Der Kandelaber wurde beim Aufprall derart beschädigt, dass er komplett abgetrennt wurde und auf einem Platz neben der Strasse zum Erliegen kam. Die Kantonspolizei vermutet, dass das Unfallfahrzeug dabei ebenfalls «erheblich» beschädigt wurde.

So präsentierte sich die Szene an der Brülisauerstrasse. Bild: kapo ai

Die Justizbehörden suchen Zeugninnen und Zeugen: Personen, welche in dieser Nacht in Steinegg AI Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.

(pit)