Polizeirapport

Polizei findet tote Frau in Ried-Brig VS – Mann festgenommen

Eine 61-jährige Frau ist in Ried-Brig VS bei einem Gewaltdelikt in ihrer Familie getötet worden. Die Walliser Polizei nahm nach der Tat am Mittwochabend einen 63-jährigen Mann fest, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Zum Tatort, zur genauen Beziehung der Personen sowie zu den Umständen wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Angaben machen.

Die Polizei wurde der Mitteilung zufolge gegen 17.45 Uhr alarmiert. Daraufhin seien mehrere Patrouillen ausgerückt. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin eine leblose Frau vorgefunden.

Bei der getöteten Frau handelte es sich um eine Schweizerin, beim mutmasslichen Täter um einen Landsmann, wie es weiter hiess. Der Mann wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (dab/sda)