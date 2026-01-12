Polizeirapport

Toter Mann in Marly FR aufgefunden – Polizei nimmt 4 Personen fest

In der Freiburger Gemeinde Marly ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Gegen 19.15 Uhr wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und eine Ambulanz infolge des Vorfalls in einem Wohngebäude angefordert.

Vor Ort stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der Mann unter noch ungeklärten Umständen tödlich verletzt worden war. Vier Personen wurden in diesem Fall identifiziert und festgenommen. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Tötung und Unterlassung der Nothilfe eröffnet. (dab)