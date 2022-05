Sportwagen und Motorrad in Riehen BS nach Brand zerstört

In Riehen sind am Dienstagabend ein Sportwagen und ein Motorrad in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber hoher Sachschaden.

Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt war um 18.00 Uhr zum Brand in einer Garagenbox an der Römerfeldstrasse in Riehen ausgerückt, wie die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte. Offenbar fing ein dort parkierter Sportwagen Feuer. Zudem griff das Feuer auf eine Motorrad über. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei untersucht nun die genaue Brandursache. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)