Schweiz

Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern



Zwei Verletzte nach Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern

Am Sonntag hat sich im Eggberg ein Unfall zwischen zwei Motorräder ereignet. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein 59-jähriger und ein 23-jähriger Mann sind am Sonntagmittag bei einer Frontalkollision mit ihren Motorrädern in einer Kurve im Eggberg in der Gemeinde Wattwil SG verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Die Kollision ereignete sich kurz nach 11.45 Uhr bergwärts in Richtung Hemberg, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Der 59-Jährige fuhr bergwärts, der 23-Jährige talwärts. Weshalb die beiden Motorräder im Kurvenbereich frontal kollidierten, war vorerst unklar.

Der 23-jährige Motorradfahrer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 59-jährige Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Strecke während rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung