Polizeirapport

Moschee in Wangen bei Olten mit Feuerwerk und Steinen beschossen – Polizei sucht Zeugen



In Wangen bei Olten haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag Feuerwerkskörper in Richtung der dortigen Moschee gezündet und Steine gegen die Fassade geworfen. Eine Fensterscheibe wurde dadurch beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. (dab)

Dieses Foto veröffentliche die Polizei. Bild: kantonspolizei solothurn

