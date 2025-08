Am vergangenen Montag, dem 28. Juli, ist ein Kleinflugzeug in den Vierwaldstättersee gestürzt. Bild: keystone

Flugzeugwrack im Vierwaldstättersee weiterhin nicht geortet

Eine Woche, nachdem ein Flugzeug im Vierwaldstättersee versunken ist, fehlt von dem Wrack jede Spur. Die Suche sei am Montag wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage.

Das Kleinflugzeug war am Montag, 28. Juni, in Buochs NW gestartet und via Stansstad NW auf den Vierwaldstättersee hinaus geflogen. Dort verschwand es nördlich des Bürgenstocks im See. Die Unglücksstelle liegt beim Kreuztrichter. Der See ist in dem Gebiet teilweise hundert Meter tief.

Der Pilot, ein 78 Jahre alter Österreicher, überlebte den Unfall unverletzt. Seine Begleiterin, eine 55-jährige Schweizerin, wurde verletzt. Sie wurden von einem Boot der Kantonspolizei Nidwalden geborgen.

Die Unfallursache wird unter der Leitung der Bundesanwaltschaft und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust abgeklärt. (nib/sda)