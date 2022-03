Erst die Busse, dann der Totalschaden: Autofreaks setzten 600-PS-Miet-BMW in einen Baum

Zwei junge Autonarren haben die Aargauer Polizei in ihrem gemieteten Sportwagen auf Trab gehalten. Zunächst rasten die zwei jungen Italiener am Sonntag auf einer Ausserortsstrecke. Zwei Stunden später baute einer der Lenker mit dem gleichen Auto einen Selbstunfall.

Bild: Kapo AG

Am fabrikneuen, 600 PS starken BMW entstand beim Unfall mutmasslich Totalschaden, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Zunächst war der 24-jährige Lenker auf der beliebten Bergstrecke über die Salhöhe in Erlinsbach AG um 17.00 Uhr in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten.

Der Lenker raste auf der Strecke mit 148 km/h. Erlaubt sind 80 km/h. Die Staatsanwaltschaft eröffnete wegen des Rasertatbestands eine Strafuntersuchung. Der 24-jährige Italiener, der das Auto für einige Stunden gemietet hatte, musste den Führerausweis abgeben. Als Beifahrer im Sportwagen sass ein 22-jähriger Italiener.

Selbstunfall im Wald

Genau zwei Stunden später baute dieser 22-jährige Mann mit dem gleichen Auto auf einer Nebenstrasse in einem Waldstück bei Windisch AG einen Selbstunfall. Er kam mit dem Sportwagen schleudernd von der Strasse ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich auf das Dach, wie die Kantonspolizei berichtete.

bild:kapo ag

Der Lenker und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei nahm dem Neulenker seinen Führerausweis auf Probe ab. Die Strasse im Wald blieb für die vertiefte Tatbestandsaufnahme und die Bergungsarbeiten bis weit in die Nacht gesperrt. (sda)