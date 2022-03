Bancomat in Buchrain gesprengt – Täter konnten flüchten

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in Buchrain an der Schiltwaltstrasse einen Bancomaten gesprengt. Die Täter konnten fliehen, wie die Kantonspolizei Luzern bekanntgab. Die Polizeieinsatz dauere noch an.

Bild: kapo lu

Die Sprengung des Bancomaten geschah um 1:29 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Täterschaft mit zwei Fahrzeugen in unterschiedlichen Richtungen geflüchtet sein. Ob sie Beute gemacht habe, werde derzeit abgeklärt, so die Polizei weiter.

Im Laufe des Vormittags sind weitere Informationen geplant. (sda)