Polizeirapport

Junge Frau nach Verkehrsunfall in Genf verstorben

In der Folge eines Verkehrsunfalles in Genf ist am Montag eine junge Frau im Spital verstorben. Das Auto mit vier Insassen war in einer Kurve aus unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und am Strassenrand in einen Strommasten aus Beton geprallt.

Zum Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag um 00.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Genf am Dienstag mitteilte. Beim Unfall seien alle vier Insassen verletzt worden. Eine Mitfahrende auf dem Rücksitz verlor beim Unfall das Bewusstsein und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau mit Jahrgang 2005 sei am Montag im Spital verstorben.

Die Staatsanwaltschaft habe zum Unfallhergang Ermittlungen aufgenommen. Beim Lenker handle es sich um eine Person mit Jahrgang 2003. Der Unfall auf der Route d'Aire-la-Ville sei der erste tödliche Verkehrsunfall auf Genfer Strassen im Jahr 2023. (sda)