Polizeirapport

Vermisste Berggänger tot am Sustenhorn gefunden

Der Unfall ereignete sich am Sustenhorn. Bild: KEYSTONE

Im Kanton Uri ist es zu einem tödlichen Bergunglück gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden am Dienstagabend zwei Berggänger als vermisst gemeldet. Sie sollen sich im Gebiet Sustenhorn in der Gemeinde Göschenen befunden haben.

Sofort wurde eine Suchaktion gestartet. Während eines Fluges konnten schliesslich zwei leblose Personen beim Ostgrat ausgemacht werden. Die Bergung konnte wegen der nebligen Wetterverhältnisse allerdings erst am Mittwochmorgen durchgeführt werden.

Der Unfallhergang wird noch untersucht. Im Einsatz standen die Rega, ein Care Team, die Alpine Rettung Schweiz, ein Bestattungsunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.