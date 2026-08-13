sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Vermisste Berggänger am Sustenhorn im Kanton Uri gefunden

Polizeirapport

Vermisste Berggänger tot am Sustenhorn gefunden

13.08.2026, 09:2513.08.2026, 09:25
Die aufgehende Sonne beleuchtet den Gipfelgrat des 3503 Meter hohen Sustenhorns ueber dem Voralptal oberhalb Goeschenen, aufgenommen am Donnerstag, 26. August 2010. .(KEYSTONE/Arno Balzarini)
Der Unfall ereignete sich am Sustenhorn.Bild: KEYSTONE

Im Kanton Uri ist es zu einem tödlichen Bergunglück gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden am Dienstagabend zwei Berggänger als vermisst gemeldet. Sie sollen sich im Gebiet Sustenhorn in der Gemeinde Göschenen befunden haben.

Sofort wurde eine Suchaktion gestartet. Während eines Fluges konnten schliesslich zwei leblose Personen beim Ostgrat ausgemacht werden. Die Bergung konnte wegen der nebligen Wetterverhältnisse allerdings erst am Mittwochmorgen durchgeführt werden.

Der Unfallhergang wird noch untersucht. Im Einsatz standen die Rega, ein Care Team, die Alpine Rettung Schweiz, ein Bestattungsunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Wegen Feuerwerk: Baum und Wiese brannten in Dornach SO
Gefängnisausbruch in Lausanne: Häftling auf der Flucht
Safenwil AG: Auto nach Auffahrunfall auf Gegenfahrbahn gestossen
Auto brennt in Tartar GR vollständig aus
Toter Mann in Wohnung im Zürcher Kreis 4 aufgefunden – Delikt nicht ausgeschlossen
Polizei fasst in Zürich einen Drogendealer
Hochalpiner Ausflug mit Kinderwagen: 36 Personen im Tirol gerettet
Rossinière VD: Töfffahrer stirbt nach Unfall mit Lieferwagen