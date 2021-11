Gleitschirmpilot stirbt Tage nach Absturz in Arosa GR im Spital

Ein 75-jähriger Gleitschirmpilot ist nach einem Absturz am letzten Sonntag in Arosa GR im Spital gestorben. Der Mann sei am Freitag in der Klinik Nottwil LU seinen Verletzungen erlegen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit.

Der Mann war beim Start am Sonntagnachmittag im Bündner Urlaubsort aus einer Höhe von rund zehn Metern abgestürzt und anschliessend noch rund hundert Meter einen steilen Abhang hinuntergerutscht. Er wurde schwer verletzt in ein Spital geflogen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

(dsc/sda)