Polizeirapport

Dealer schluckt bei Kontrolle in Zürich Kokain und muss ins Spital

Die Stadtpolizei Zürich hat am Freitagnachmittag einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Während der Verhaftung schluckte der 32-Jährige mehrere zum Verkauf vorbereitete Kokainportionen, die er vor der Polizei verstecken wollte. Wegen des «lebensgefährlichen Drogenverstecks» wurde er ins Spital gebracht.

Fahnder hatten den Italiener ohne festen Wohnsitz in der Schweiz beim Bahnhof Stettbach beobachtet, wie er Drogen verkaufte. In einem Zug Richtung Innenstadt nahmen sie ihn fest, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Ermittlungen führten dann zu einer Liegenschaft im Kanton Zürich, wo bei einer Hausdurchsuchung über 120 Verkaufsportionen Kokain und Bargeld sichergestellt wurden. (sda)