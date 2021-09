81-jähriger Autofahrer fährt in Zürich in Gruppe von Kindern

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag in Zürich eine Gruppe von Kindern angefahren, die gerade den Fussgängerstreifen überqueren wollte. Vier Kinder wurden verletzt, zwei davon mussten ins Spital.

Der Unfall am Mythenquai passierte um 11 Uhr am Vormittag. Wie die Stadtpolizei mitteilte, war ein 81-jähriger Schweizer mit seinem Auto stadteinwärts unterwegs. Bei einem Fussgängerstreifen fuhr er dann direkt in die Gruppe von Kindern, die in Begleitung ihrer Betreuungspersonen den Mythenquai überqueren wollte.

Zwei Kinder wurden ins Spital gebracht. shutterstock

Vier Kinder wurden verletzt, ein 3-jähriger Knabe und ein 5-jähriges Mädchen mussten mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Wie stark sie verletzt sind, ist vorerst nicht bekannt. Die beiden anderen Kinder im Alter von drei und fünf Jahren wurden von der Sanität ambulant behandelt.

In Mitleidenschaft gezogen wurden auch Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle, die den Unfall mitansehen mussten und den Kindern Erste Hilfe leisteten. Einige Arbeiter mussten durch die Rettungskräfte psychisch betreut werden. Die Unfallursache und der genaue Hergang des Unfalls sind noch unklar.

Ob der 81-jährige Lenker ein medizinisches Problem hatte, ist gemäss Angaben der Stadtpolizei noch unklar. Auch der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt.

