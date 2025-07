Zürcher Gericht spricht Ex-Finanzaufseher des Vatikans frei

Die Zürcher Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten unter anderem mehrfache Bestechung vor und forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Ereignet haben sollen sich die Taten in den Jahren 2013 bis 2016. Über eine private Ermittlerin habe der Beschuldigte unter anderem Informationen von einem österreichischen Geheimdienstler und einem ehemaligen Finanzminister bezogen, lautete der Vorwurf. (sda)

Das Bezirksgericht Zürich hat den früheren höchsten Finanzaufseher des Vatikans freigesprochen. Den Vorwurf der Bestechung sahen die Richter nicht als erwiesen an. Erwiesen sei nur, dass die Kontaktperson des Beschuldigten Informationen eines Geheimdienstlers einholte.

