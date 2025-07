Vom Überschuss von 39 Millionen Franken fliessen 90 Prozent in den Finanzausgleich. Knapp vier Millionen Franken bleiben bei der Gemeinde Rüschlikon. Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen sich aber nicht grämen, denn Rüschlikon ist mit einem Steuerfuss von 75 Prozent die drittgünstigste Zürcher Gemeinde.

Es stellt sich nun die Frage, wie der plötzliche Reichtum von Rüschlikon kommt. Laut der Zeitung soll eine einzelne Person der Grund dafür sein. Im Jahresbericht der Gemeinde wird ein «nicht zu erwartender Einmaleffekt im Bereich der Einkommenssteuern früherer Jahre der natürlichen Personen» erwähnt. Der Gedanke an Ivan Glasenberg, Ex-Glencore-Chef, liegt nahe, denn dieser wohnt in Rüschlikon. 2023 erwirtschaftete Glasenberg durch seinen Dividendenanteil an dem Unternehmen rund 500 Millionen Franken.

2024 wurde Rüschlikon die finanzstärkste Gemeinde, schreibt der « Tagesanzeiger ». Dies ist den neusten Zahlen des innerkantonalen Finanzausgleichs zu entnehmen. Die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner liegt in Rüschlikon bei 19’724 Franken, was 5300 Franken beziehungsweise rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr ergibt.

Lange Zeit war Küsnacht die reichste Gemeinde des Kantons Zürich. Vor zwei Jahren wurde die Gemeinde am rechten Zürichseeufer dann von seinem Nachbar Erlenbach von der Spitze verdrängt. Nun ist aber auch diese Gemeine als reichste Gemeinde abgelöst worden – von einer Gemeinde der Pfnüselküste.

Lange lag die reichste Zürcher Gemeinde an der Goldküste. Jetzt liegt die reichste Gemeinde gegenüber. Eine Person könnte dafür verantwortlich sein.

Das Unternehmen L’Osteria gehört zu den am schnellsten wachsenden Gastrobetrieben Europas. Nun will es auch in der Schweiz zulegen – trotz harzigem Start und grosser Risiken.

Italienische Restaurants gibt es viele, aber dass eine einzelne Firma 200 davon betreibt, wie die deutsche Kette L’Osteria, ist ungewöhnlich. Sie eröffnete im Jahr 1999 das erste Restaurant in Nürnberg und wurde im Jahr 2023 mehrheitlich von der Investmentgesellschaft McWin übernommen. Nun will sie auch in der Schweiz kräftig zulegen. Das Erfolgsrezept: Die Restaurants sind – mit Ausnahme von Details wie lokalen Weinen – immer gleich aufgebaut, von der Beleuchtung bis zum Dekor wird alles aus der Zentrale vorgegeben. Herzstück sind die grossen Pizzen.