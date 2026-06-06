Polizeirapport

47-jähriger deutscher Wingsuit-Flieger stürzt bei Vättis SG in den Tod

Ein 47-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Wingsuit-Sprung in Vättis SG abgestürzt. Der Deutsche erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Mann war kurz nach 17.00 zusammen mit einem 37-Jährigen im Gebiet Chüefad auf rund 2080 Metern Höhe gestartet. Der 47-Jährige flog als Erster los und stürzte kurz nach dem Start ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Die Gründe für den Absturz sind bislang noch ungeklärt. Die Rega barg den in Deutschland wohnhaften Mann.

Die genauen Umstände des Unfalls westlich des Gigerwaldspitzes werden nun ermittelt. Die Alpine Einsatzgruppe der St. Galler Kantonspolizei untersucht den Vorfall unter der Leitung der Bundesanwaltschaft.

Es handelt sich bereits um den zweiten tödliche Wingsuit-Unfall in der laufenden Woche. Am Donnerstag ist ein 29-jähriger Wingsuit-Pilot im Unterwallis ums Leben gekommen. (hkl/sda)