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Polizeirapport

Messerstecherei am Bahnhof in Bischofszell TG – Rega im Einsatz

Bei einer Auseinandersetzung in Bischofszell TG sind am Freitagabend zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer durch einen Messerstich. Ein 42-jähriger Schweizer wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Die Zone am Bahnhof wurde abgesperrt. bild: brk news

Die Auseinandersetzung ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr beim Stadtbahnhof, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Dabei gerieten ein 26-jähriger und ein 38-jähriger Mann in Streit, zu denen wenig später ein weiterer Mann hinzukam.

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Im Verlauf des Streits stach der hinzugekommene Mann dem 26-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der schwer Verletzte musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in ein Spital geflogen werden.

Der 38-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Der 42-jährige Schweizer stellte sich später der Polizei und wurde festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat seien noch unklar und würden abgeklärt. (hkl/sda)