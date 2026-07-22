Polizeirapport

Anwohner sollen Fenster schliessen: Brand in Kehrichtverwertung Hinwil ausgebrochen

In einem Bunker der Kehrichtverwertung in Hinwil ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Warn-App Alertswiss fordert Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen.

Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, heisst es in der Warnung auf Alertswiss. Anwohnende sollen Lüftungen und Klimaanlagen abstellen und die Nachbarn informieren.

Weiter sollen sich alle von dem Gebiet fernhalten und dieses weiträumig umfahren. Die Kehrichtverwertung Zürich Oberland (Kezo) bestätigte den Brand auf ihrer Website. (leo/sda)