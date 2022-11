Polizeirapport

Auto landet in Seon AG nach Kollision im Gleisbett

Bild: Kapo ag

Zwei Autos sind am Dienstag kurz vor 15.00 Uhr in Seon AG zusammengeprallt. Dabei kam der eine Personenwagen im Gleisbett der Seetalbahn zum Stillstand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie die Aargauer Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein 39-jähriger Lenker eines Skodas missachtete beim Abbiegen in die Seetalstrasse den Vortritt eines korrekt fahrenden Mercedes, wie die Polizei weiter schreibt. Daher sei es zu dieser Kollision gekommen. Der gerammte Mercedes landete im Gleisbett, doch es kam zu keiner Kollision mit dem Zug.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der fehlbare Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Während einer Stunde war der Strassen- und Schienenverkehr beeinträchtigt. (aeg/sda)