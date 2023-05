Polizeirapport

14-Jähriger gerät in Oberkulm AG mit dem E-Trottinett unter den Zug

Bei einem Bahnübergang in Oberkulm AG ist am Dienstag ein Schüler von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 14-Jährige habe das eingeschaltete Blinklicht missachtet und sei vom Zug eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unfall ereignete sich um 16.50 Uhr, wie die Polizei informierte. Der Schüler habe mit einem E-Trottinett zuerst die Hauptstrasse überquert und dazu den Fussgängerstreifen benutzt. Danach habe er den Bahnübergang zum Schrägweg überqueren wollen. Dabei habe er das eingeschaltete Blinklicht missachtet, das vor dem aus Zetzwil herannahenden Zug warnte.

Die Vollbremsung des Lokführers habe den Zusammenstoss nicht mehr verhindern können, so die Polizei. Ersthelfer und wenig später der Rettungsdienst hätten den 14-jährigen Syrer aus der Region schwer verletzt unter dem Zug eingeklemmt vorgefunden. Für die Bergung war die Feuerwehr im Einsatz.

Ins Spital geflogen

Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten in kritischem Zustand ins Spital. Weshalb der 14-Jährige den Bahnübergang trotz eingeschaltetem Blinklicht betrat, sei unklar, teilt die Kantonspolizei mit. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm habe eine Untersuchung eröffnet. (sda)