Polizeirapport

Autolenker weicht Tier aus und landet in einem Graben

Dürfte wohl im Wert gesunken sein: das Unfallauto. bild: kapo aargau

Bei einem Verkehrsunfall in Kaisten AG ist am Freitagabend ein Personenwagen in einem Graben gelandet. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Gemäss Informationen der Kantonspolizei Aargau wollte der Fahrer einem Tier ausweichen.

Dem Polizeieinsatz vorausgegangen war ein Notruf gegen 22.40 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte hätten das Auto im Gebiet Hardwald neben der Hauptstrasse in einem Graben vorgefunden. Alle Insassen des Personenwagens hätten sich ausserhalb des Fahrzeuges befunden, schrieb die Polizei weiter.

Gemäss ersten Aussagen musste der 19-jährige Autolenker einem Tier ausweichen und geriet daher mit seinem Fahrzeug in den Graben. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (sda)