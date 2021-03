Schweiz

Polizeirapport

Schneisingen: 27-Jährige setzt Sportwagen in den Baum – schrottreif



Eine 27-jährige Autolenkerin ist am Mittwochabend in Schneisingen AG nach einem missglückten Überholmanöver von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt. Die Deutsche erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ins Spital. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis ab.

Der Unfall ereignete kurz nach 18.30 Uhr. Die Lenkerin fuhr von Siglistorf AG in Richtung Schneisingen. An einer unübersichtlichen Stelle auf der Ausserortsstrecke setzte die Lenkerin zum Überholen eines Lieferwagens an, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Bild: Kapo AG

Weil auf der Gegenspur ein korrekt fahrendes Auto entgegen kam, musste die Lenkerin ein Ausweichmanöver machen. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins angrenzende Wiesland und prallte gegen einen Baum. Das Auto ist schrottreif. (sda)

Bild: Kapo AG

