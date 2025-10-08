Nebel
Polizei setzt in Basel Gummigeschrot gegen Demonstrationszug ein

08.10.2025, 22:4608.10.2025, 22:48

Die Kantonspolizei hat am Donnerstagabend in Basel bei einer Pro-Palästina-Demonstration Gummischrot eingesetzt. Sie hinderte damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung am Zugang zum Bahnhof SBB. Entlang der Demoroute kam es zu Sachbeschädigungen und Verkehrsbehinderungen.

Rund 300 Demonstrierenden besammelten sich im De-Wette-Park, wie die Polizei mitteilte. Gegen 19.30 Uhr setzten sie sich Richtung Bahnhof in Bewegung. Auf dem Centralbahnplatz überschritten sie nach vorheriger Warnung eine Polizeisperre.

Mit «verstärkten Transparenten an der Spitze» drang der Zug den Angaben zufolge gegen die Polizeikette vor. Die Polizei hinderte die Demonstrierenden mit Gummischrot am weiteren Vorrücken. Der Tramverkehr am Centralbahnplatz war für gut eine Stunde unterbrochen. Den Individualverkehr leitete die Polizei grossräumig um.

Nach dem Gummischrot-Einsatz zogen die Demonstrierenden zum Bankenplatz, wo zwei Container in Flammen aufgingen. Beim Zug durch die Freie Strasse Richtung Marktplatz und schliesslich zum Matthäusplatz kam es zu weiteren Sachbeschädigungen und Sprayereien. Am Matthäusplatz löste sich die Demonstration auf. (sda)

