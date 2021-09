Schweiz

Polizeirapport

Feuerwehrauto kracht in Nidau BE in PKW – Lenkerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitagnachmittag in Nidau bei einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr schwer verletzt worden. Sie wurde ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen des Unfalls.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr die Autolenkerin von der Hauptstrasse herkommend in Richtung Salzhausstrasse, während das Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug mit eingeschalteten Warnsignalen auf der Bernstrasse in Richtung Autobahn über den Guido-Müller-Platz fuhr, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mitteilte.

Aus noch zu klärenden Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge bei der Abzweigung. Dabei wurde die Autolenkerin schwer verletzt. Sie wurde nach Angaben der Polizei mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital geflogen. Der Fahrer und die übrigen Insassen des Feuerwehrautos blieben unverletzt.

Während der Unfallarbeiten wurden die Strassen laut Polizei rund um den Guido-Müller-Platz während mehrerer Stunden grossräumig für den Verkehr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zum Unfallhergang wurden Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

