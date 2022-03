50-jähriger Mann in Bern soll seine Frau vergiftet haben – Mordanklage

Ein 50-jähriger Mann ist in Bern wegen Mordes angeklagt worden. Er soll seiner Frau Medikamente ohne deren Wissen verabreicht und sie so umgebracht haben.

Das teilte die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Mittwoch mit. Der Gerichtstermin ist noch nicht bekannt.

Die Frau war im März 2021 in einem Spital in Bern verstorben. Die Todesursache war unklar. Die Ermittler fanden Anzeichen, dass die Frau an einer Medikamentenvergiftung verstorben sein dürfte. Es handelt sich um eine 54-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Anfang April 2021 wurde ihr Ehemann festgenommen. Im Zuge der mehrmonatigen polizeilichen Ermittlungen habe sich der Verdacht erhärtet, dass er der Frau die Medikamente vorsätzlich und ohne deren Wissen verabreicht habe, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Der Mann bestreitet die ihm gemachten Vorwürfe. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen ihn Anklage wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung. (sda)