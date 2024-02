Das Wohnhaus und die angrenzende Scheune im Vollbrand, 22. Januar 2024. Bild: keystone

Polizeirapport

Brand im Abfallkübel – Ursache für tödliches Flammen-Inferno in Wiggen (LU) bekannt

Am 22. Januar schaute die Schweiz entsetzt in die Gemeinde Escholzmatt-Marbach LU, Ortsteil Wiggen. Dort brannten ein Wohnhaus mit zwei Wohnungen und die angrenzende Scheune lichterloh. Jetzt ist klar: Der Brand brach in der Küche aus.

In den Flammen starben drei Geschwister an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ihre Eltern und der Partner der Mutter wurden teilweise schwer verletzt.

Am Montag hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass der Brand seinen Ursprung im Hauskehricht habe. Von dort breitete sich das Feuer auf das gesamte Gebäude aus. Die Verantwortlichkeit sowie die genauen Umstände sind derzeit aber noch in Abklärung. (yam)

In diesem Haus starben drei Kinder, die Eltern und der Lebenspartner der Mutter wurden teilweise schwer verletzt. Bild: keystone