Polizeirapport

Bei Einbruchsversuch: Teenager wird in Ladentür eingeklemmt und stirbt

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Vevey VD bei einem Einbruchversuch in einer Ladentür eingeklemmt worden. Er starb noch vor Ort.

Die Waadtländer Polizei fand den Jungen gegen 4.00 Uhr morgens leblos auf, wie sie am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Sie bestätigte damit eine Meldung mehrerer Medien. Sein Körper war auf Höhe des Halses zwischen den Flügeln einer Schiebetür eines Geschäfts in der Nähe des Bahnhofs eingeklemmt worden.

Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der Jugendliche noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungen hatte das Opfer versucht, in das Geschäft, einen Sandwichladen, einzubrechen.

Es sei ihm gelungen, die geschlossene elektrische Schiebetür zu öffnen und seinen Oberkörper durchzuschieben, bevor sich die Tür in seinem Nackenbereich schloss, schrieb die Polizei. Sie gehe eindeutig von einem Unfall aus. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Ablauf der Ereignisse zu ermitteln. (hkl/sda)