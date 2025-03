Wilde Verfolgungsjagd in Paris: Anschliessender Crash verletzt 13 Personen

«Drei Polizeifahrzeuge haben die Verfolgung aufgenommen, die sich über mehrere Kilometer hingezogen hat», schilderte die Staatsanwaltschaft weiter. Der Autofahrer verlor schliesslich im 15. Pariser Arrondissement die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in eine Ampel. Die drei Streifenwagen krachten nacheinander mit grosser Wucht in die Unfallstelle.

Am frühen Samstagmorgen begann mit einer Verkehrskontrolle eine wilde Verfolgungsjagd in Paris Bild: keystone

Papst kann Krankenhaus am Sonntag verlassen

Papst Franziskus darf nach mehr als fünf Wochen stationärer Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche, das seit Mitte Februar wegen einer Lungenentzündung in der Gemelli-Klinik in Rom liegt, wird an diesem Sonntag entlassen. Dies teilten die behandelnden Ärzte am Abend mit. Franziskus soll dann in seiner Residenz im Vatikan weiterhin ärztlich betreut werden.