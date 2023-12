Polizeirapport

Lawinenunglück in Bivio GR fordert zweites Todesopfer

Das erste folgenschwere Lawinenunglück dieses Winters in Bivio GR hat ein zweites Todesopfer gefordert. Der in kritischem Zustand ins Spital eingelieferte Italiener starb am Freitag im Kantonsspital in Chur, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag auf Anfrage eine Meldung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bestätigte.

Zu dem Lawinenunglück war es am vergangenen Donnerstagmorgen in Bivio gekommen. Ein 42-jähriger Skitourengänger aus Italien wurde von einer Lawine mitgerissen und getötet. Im Kantonsspital in Chur erlag nun der zweite ebenfalls 42-jährige verschüttete Italiener seinen Verletzungen. Ein 32-jähriger Skitourenfahrer blieb unverletzt. Die drei Italiener waren talwärts im Hang vom Piz Grevasalvas in Richtung Bivio unterwegs gewesen, als sie von der Lawine erfasst wurden. (sda)