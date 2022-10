Polizeirapport

Schwerverletzter neben E-Scooter in Grenchen SO aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

In Grenchen SO ist in der Nacht auf Montag ein schwerverletzter E-Scooter-Fahrer aufgefunden worden. Ein Rettungshelikopter flog den Mann in ein Spital. Die Polizei weiss nach eigenen Angaben nicht, wie es zum Unfall kam. Unklar ist vor allem, ob es ich um einen Selbstunfall handelt.

Ein Passant meldete der Alarmzentrale um 00.15 Uhr, dass auf der Solothurnstrasse ein Verletzter neben einem Scooter liege, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Personen, die Angaben zu den Umständen, welche zum Unfall führten, machen können oder allenfalls den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen (032 654 39 69) in Verbindung zu setzen. (sda)