Polizeirapport

Auto fährt bei Badener Bar in Menschenmenge – Betonblock verhindert Schlimmeres

In Baden ist es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei sei ein Auto in mehrere Personen gefahren.

So haben sich die Bar-Besuchenden den Abend in Baden wohl nicht vorgestellt: Ein Auto ist am Donnerstagabend bei der «Almodo Bar» in mehrere Menschen gefahren. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von «ArgoviaToday».

Danach ist das Auto laut einem Leserreporter mit Vollgas in einen Betonblock geprallt. Dieser habe verhindert, dass weitere Gäste verletzt wurden.

Wie es zum Unfall kam und wie viele Personen verletzt wurden, ist aktuell noch unklar. Augenzeugen berichten von Verletzten, die in ein Spital gebracht werden mussten.

Mehr dazu in Kürze auf watson.ch

(ch media)