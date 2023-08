In Rietheim AG brannte es am Dienstag im Gasthof Krone. Bild: kantonspolizei aargau

Polizeirapport

Flammen verwüsten Gasthof «Krone» in Rietheim AG

Ein Brand im Gebäude des Gasthofs «Krone» in Rietheim AG hat am Dienstag einen grossen Sachschaden angerichtet. Die Feuerwehr kämpfte mit einem Grossaufgebot gegen die Flammen. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht hinein. Es gab keine Verletzten.

Anwohner und Passanten bemerkten den Brand an der Feldstrasse um 15.45 Uhr. Sie alarmierten die Feuerwehr, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus einer der Wohnungen im Obergeschoss. Der Brand griff auf den Dachstock über. Erst in der Nacht waren laut Polizeiangaben alle Brandnester gelöscht.

Der Schaden am Gebäude ist gross. Die Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Das Löschwasser beschädigte auch die Räume des im Erdgeschoss befindlichen Restaurants. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf, um die Brandursache zu klären.

Die angrenzende Hauptstrasse blieb wegen des Feuerwehreinsatzes bis um 21.30 Uhr gesperrt. Wegen des dichten Qualms mussten auch die Züge auf der nahen Bahnlinie ihre Geschwindigkeit bis 18.30 Uhr reduzieren, wie die Polizei berichtete.

(sda)